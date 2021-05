Chadwick Boseman, omaggio della Howard University: un college intitolato alla star Marvel

A nove mesi dalla sua scomparsa, il mondo del cinema e i fan del Marvel Cinematic Universe non hanno ancora assorbito lo shock della morte di Chadwick Boseman. Nulla toglie alla sua grandezza il mancato Oscar andato invece a Anthony Hopkins, e anzi un nuovo omaggio al protagonista di Black Panther rende la sua figura ancora più leggendaria.

La Howard University ha infatti annunciato che, in suo onore, il College of Fine Arts dell'istituto è stato ribattezzato Chadwick A. Boseman College of Fine Arts.

L'istituto ha significato molto per Boseman, che vi aveva conseguito nel 2000 una laurea in regia, oltre che un dottorato ad honorem nel 2018. Wayne A.I. Frederick, presidente della Howard University, ha rivelato che prima di morire l'attore stava progettando di entrare nel Consiglio del college, e stava anche preparando una serie di master class.



La malattia che ha portato via Chadwick Boseman la scorsa estate, a soli 43 anni, ha costretto il regista Ryan Coogler a effettuare dei cambiamenti nella storia di Black Panther 2, ma il sequel sarà concepito proprio come un omaggio all'attore e alla sua eredità. Da questo momento, poi, tutti gli studenti della Howard University potranno trarre ispirazione dal suo nome scritto sulle insegne del campus.

Come possiamo vedere anche in calce alla notizia, Chris Evans è stato il primo attore del MCU a commentare l'onorificenza concessa al collega. L'ultima performance di Chadwick Boseman, intanto, sarà in streaming su Disney+ questa estate: l'attore è infatti nel cast vocale della nuova serie animata dei Marvel Studios What If...?