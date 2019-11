Chadwick Boseman non vuole partecipare alle serie tv Disney+ dei Marvel Studios

Parlando con MTV International Chadwick Boseman, star di Black Panther, ha discusso dell'importanza della continua espansione del Marvel Cinematic Universe, che passerà anche per l'annunciato Black Panther 2.

Nell'intervista, l'attore ha chiarito però che al momento non prenderà parte alla sezione televisiva del MCU, che verrà pubblicata sul servizio di streaming on demand Disney+: quando gli è stato chiesto in quale nuovo show Marvel Studios vorrebbe comparire, Boseman ha risposto:

"Nessuno al momento, perché non voglio fare uno show televisivo. Non ne sceglierei uno in particolare per cui non posso rispondere. Ad esempio, ho un intero elenco di cose di cui sono entusiasta, ma nessuna di queste fa parte di un franchise."

Cosa ne pensate di queste dichiarazioni? Ditecelo nella sezione dei commenti.

Vi ricordiamo che i prossimi progetti Marvel Studios comprendono Black Widow, The Eternals, Shang-Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Spider-Man 3, Thor: Love and Thunder, Black Panther 2, Ant-Man 3 e Blade, tutti capitolo del MCU pensati per il cinema; su Disney+ invece arriveranno le mini-serie Falcon & The Winter Soldier, WandaVision, Loki, What If ... ?, Occhio di Falco, Ms. Marvel, Moon Knight e She-Hulk.

Ancora una volta scritto e diretto da Ryan Coogler, Black Panther 2 arriverà a maggio 2022.