Chadwick Boseman non ha lasciato testamento, a chi andrà la sua fortuna?

Quando ormai sono passati quasi due anni dalla tragica scomparsa di Chadwick Boseman a causa di un cancro al colon, è sorta la faccenda riguardante l'eredità dell'attore che è rimasto nel cuore di milioni di appassionati per la sua interpretazione di Black Panther nell'omonimo successo dei Marvel Studios. A chi andrà tutta la sua fortuna adesso?

Secondo un report pubblicato venerdì da Shadow and Act, la vedova della star di Black Panther, Taylor Simone Ledward, è responsabile del suo patrimonio e ha chiesto al tribunale di distribuire i fondi in parti uguali tra lei e i genitori di Boseman, Leroy e Carolyn Boseman.

L'attore Boseman ha iniziato a frequentare Ledward, una musicista, prima che gli venisse diagnosticato un cancro al colon nel 2016. La coppia si è sposata privatamente prima che l'attore morisse a causa della malattia nell'agosto 2020 a soli 43 anni.

Nel gennaio 2021, la Ledward aveva onorato in lacrime il marito scomparso ai Gotham Awards, dove aveva ricevuto un tributo postumo "in riconoscimento non solo del suo profondo lavoro, ma del suo impatto su questa industria e su questo mondo". "È stato in grado di donarsi completamente in ogni momento, di essere totalmente presente nella sua vita e in quella delle persone che ha conosciuto", ha detto la Ledward accettando l'onorificenza a nome del suo compagno. "Ha avuto la fortuna di vivere molte vite all'interno della sua. Ha sviluppato la sua comprensione di ciò che significa essere il nulla, l'uno e il tutto. Un recipiente in cui versare e da cui uscire", aveva detto. "Ha sfruttato il potere di lasciarsi andare e di far risplendere l'amore di Dio".

La vedova e i genitori di Boseman divideranno un patrimonio di 2.3 milioni di dollari. Per maggiori approfondimenti, vi rimandiamo al nostro ricordo di Boseman a un anno dalla morte.