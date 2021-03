Chadwick Boseman nominato all'Oscar: tutte le altre candidature postume

Nella giornata di lunedì sono state rese note le nomination agli Oscar 2021, e non ha sorpreso più di tanto leggere il nome del compianto Chadwick Boseman nella categoria miglior attore protagonista, per la sua interpretazione in Ma Rainey's Black Bottom. Prima di lui, soltanto sette attori avevano ricevuto una candidatura postuma.

La prima in assoluto è stata Jeanne Eagels nel 1929 per The Letter. Era la seconda edizione degli Oscar e non si trattò di una nomination "ufficiale": il nome dell'attrice, scomparsa pochi mesi prima, fu inserito in una lista privata dei giudici.

Ventisei anni dopo, nel 1955, è toccato a James Dean, che con la sua morte in un incidente d'auto a soli 24 anni fu consacrato alla mitologia del cinema: nomination per La valle dell'Eden, bissata l'anno successivo con Il Gigante. Per la cronaca, fu battuto due volte, prima da Ernest Borgnine e poi da Rock Hudson.

Un'altra icona del cinema, Spencer Tracy, con all'attivo già otto nomination e due Oscar, fu candidato nel 1967 per Indovina chi viene a cena. La sua morte, in seguito a un arresto cardiaco, avvenne appena 17 giorni dopo la fine delle riprese.

Il primo attore a vincere un Oscar postumo è stato quindi Peter Finch nel 1977, con Quinto potere.

Ci sono stati poi Ralph Richardson (1984) per Geystoke - La leggenda di Tarzan, il signore delle scimmie, e il nostro Massimo Troisi (1995) per Il Postino, prima di arrivare al caso più recente, quello di Heath Ledger, secondo vincitore postumo con Il Cavaliere Oscuro nel 2008.

