Chadwick Boseman, Netflix finanzia una borsa di studio a suo nome: i dettagli

Netflix sta collaborando con la Howard University per finanziare la borsa di studio Chadwick A. Boseman Memorial da 5,4 milioni di dollari in onore del compianto attore, in passato anche studente universitario. Gli ultimi ruoli di Boseman sono stati strettamente legati a Netflix, che ha scelto d'impegnarsi per onorarne la memoria.

La borsa di studio di Netflix fornirà una copertura economica di quattro anni e coprirà i costi d'iscrizione per gli studenti in arrivo al College of Fine Arts. Il 28 agosto è trascorso un anno dalla morte di Chadwick Boseman.



"Con immenso piacere e profonda gratitudine annunciamo la creazione di una borsa di studio in onore dell'alunno Chadwick Boseman, la cui vita e i cui contributi alle arti continuano ad ispirare. Questa borsa di studio incarna l'amore di Chadwick per Howard, la sua passione per la narrazione e la sua volontà di supportare le future generazioni di studenti Howard. Sono grato per il continuo supporto e la collaborazione della moglie di Chadwick, la signora Simone Ledward-Boseman e a Netflix per questo regalo importante" ha dichiarato Wayne A.I. Frederick, presidente di Howard University.

La borsa di studio Chadwick A. Boseman Memorial è stata istituita con il sostegno della moglie di Boseman e la sponsorizzazione del donatore inaugurale Netflix. Secondo quanto riporta il comunicato stampa, la borsa di studio 'si concentrerà su studenti che esemplificano abilità eccezionali nelle arti, che ricordano Boseman e che dimostrano necessità finanziarie'.

Verrà assegnata ad un destinatario per ogni classe a partire dall'autunno 2021 e distribuita alle matricole in arrivo su base annuale.

Ecco quanto dichiarato dalla vedova di Chadwick Boseman, Simone Ledward-Boseman:"Molti artisti esemplari non hanno l'opportunità di perseguire un'istruzione superiore. Speriamo di supportare il maggior numero possibile di studenti rimuovendo la barriera finanziaria nell'istruzione. Questa dotazione rappresenta la devozione di Chad all'artigianato, la sua compassione per gli altri e il suo desiderio di sostenere i futuri narratori. I miei più sentiti ringraziamenti a Ted Sarandos, Scott Stuber, e alla nostra famiglia di Netflix per il loro generoso investimento nell'istruzione di tutti i 'Boseman Scholars' presenti e futuri e al presidente Wayne Frederick, Phylicia Rashad, e il signor David Bennett per la loro collaborazione e il loro impegno costante. Sono sopraffatta dalla gratitudine e stupita per l'amore e la dedizione mostrati da così tanti che continuano ad onorare il lavoro di mio marito. So che ne sarebbe orgoglioso".

Nelle scorse settimane Howard University aveva intitolato un dipartimento a Chadwick Boseman.