Chadwick Boseman moriva 3 anni fa: il commovente ricordo di Lupita Nyong'o

In occasione dell'anniversario della scomparsa di Chadwick Boseman, tantissimi colleghi che hanno condiviso il set con lui hanno deciso di omaggiarlo, sia come interprete che come uomo ed amico. Il tributo più commuovente è arrivato da Lupita Nyong'o che aveva lavorato con lui in Black Panther.

Mentre il regista Ryan Coogler ha ricordato la sua ultima conversazione con Boseman, le parole della Nyong'o riguardavano, invece, l'amore che l'attore ha portato alle persone che lo circondavano, partendo dalla sua famiglia fino ad arrivare ai colleghi e agli amici che con lui hanno condiviso tantissimi set, in particolare per i film del Marvel Cinematic Universe. L'attrice ha ripubblicato una foto di Boseman con la mano rivolta verso il cielo ricordandolo nel giorno della sua scomparsa avvenuta 3 anni fa a causa di un cancro al colon.

"Tre anni fa, ho provato un dolore incredibile alla notizia della morte di @chadwickboseman. La confusione era così profonda che ci sono voluti mesi per fidarsi di nuovo del sentimento di gioia" ha scritto la vincitrice del premio Oscar. "Questa è una foto che ho scattato su pellicola all'aeroporto quando siamo arrivati ​​in Corea del Sud nel 2018. Avevamo appena imparato a fare il cuoricino con le nostre dita. Qui Chadwick stava aggiungendo il suo tocco soave. Abbiamo trascorso lì 72 ore gloriose e il ricordo mi riempie di tanta gioia” ha concluso l'attrice nel suo post su Instagram.

Per celebrare la sua carriera, Chadwick Boseman riceverà una stella postuma sulla Walk of Fame. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!