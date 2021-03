Chadwick Boseman, la moglie dopo l'ultimo premio postumo: 'Persona fuori dal comune'

Ancora un premio postumo per Chadwick Boseman: qualche ora fa la compianta star di Ma Rainey's Black Bottom si è vista assegnare l'NAACP Image Award proprio per la meravigliosa prova offerta nel film con Viola Davis. Ad accettare il premio, ancora una volta, è stata dunque la moglie Simone Ledward Boseman.

"Come sempre lui renderebbe grazie a Dio. Ringrazierebbe sua madre e suo padre e onorerebbe i suoi antenati, proprio come noi stiamo facendo con lui adesso. Voglio ringraziare gli NAACP Image Awards per averlo sempre tenuto in considerazione. Era un artista fuori dal comune e, ancor di più, una persona fuori dal comune. Ma purtroppo il modo in cui l'abbiamo perso è tutt'altro che fuori dal comune, almeno nella nostra comunità" sono state le parole di Ledward Boseman, che già si era presentata in lacrime alla cerimonia di premiazione degli scorsi Golden Globes.

"In questo Paese le persone nere hanno il 20% di probabilità in più di ammalarsi di cancro e il 40% di probabilità in più di morirne. L'età per i controlli di routine si è recentemente abbassata a 45 anni, quindi vi prego, se avete 45 anni o più fate uno screening. Non aspettate altro tempo, fate lo screening" è stato poi l'appello rivolto dalla vedova della star di Black Panther. Recentemente, ricordiamo, Chadwick Boseman ha ricevuto anche il Critics Choice Award postumo come Miglior attore.