Chadwick Boseman, anche Michael B. Jordan sull'Oscar mancato: 'Non ne ha bisogno'

Dopo il responso ufficiale della famiglia, anche l'amico e collega di Chadwick Boseman Michael B. Jordan ha commentato la mancata vittoria dell'Oscar come miglior attore protagonista all'edizione 2021 dei premi, riconoscimento andato invece a Anthony Hopkins che pure a nominato il compianto attore nel suo discorso di ringraziamento diffuso dopo.

Le parole di Jordan fanno decisamente eco a quelle della famiglia dell'attore, affermando semplicemente come l'eredità lasciata da Boseman non abbia alcun bisogno di riconoscimenti postumi ma di come l'opera realizzata in vita dall'attore sia da riferimento comunque. La vittoria dell'Oscar è andata invece a Anthony Hopkins.

Jordan ha dichiarato all'Hollywood Reporter: "Ecco come la penso veramente: non esiste alcun premio che possa avvalorare la sua eredità. Non esiste sconfitta in grado di portare via qualcosa a quelli sparsi nel mondo su cui ha avuto un impatto. Quindi bisogna guardare alle cose che possiamo controllare, e ai doni e alle benedizioni che ci ha lasciato e c'è l'incredibile opera del suo lavoro e quello che lui rappresentava come persona e come il più grande che potessimo chiedere".

Jordan ha anche sottolineato che non guarderà immediatamente Ma Rainey’s Black Bottom perché non riesce a sopportare l'idea che non ci saranno altri lavori in futuro dell'amico: "A essere onesti mi prenderò del tempo prima di vederlo, è come se volessi preservarlo. E' stata una performance incredibile e si vede benissimo che ha dato tutto quello che aveva".

Per altri approfondimenti, vi lasciamo alla nostra recensione di Ma Rainey's Black Bottom. Ambientato nella Chicago del 1927, il film racconta la storia di una cantante soul di nome Ma Rainey (Viola Davis) e il suo scontro con il suo produttore e manager per il controllo della propria musica durante una sessione di registrazione.