Chadwick Boseman, Marvel renderà omaggio all'attore nelle prossime cover dei fumetti

Marvel Comics sta preparando una linea da dedicare a Chadwick Boseman. A partire dalle nuove uscite la maggior parte dei titoli Marvel avrà una striscia nera nella parte superiore della cover in onore della defunta star di Black Panther. In un'immagine di AIPT, la striscia nera recita "Rest in Power Chadwick Boseman, 1976-2020".

Non è ancora chiaro su quali titoli e pubblicazioni verranno messi i tributi o per quanto tempo saranno ancora in vigore. Nella foto sia Juggernaut #1 che The Immortal She-Hulk #1 sono immortalati con la cover aggiornata. A differenza di un tributo simile per realizzato per Stan Lee quasi due anni fa, le cover con il tributo a Boseman manterranno la solita mise in commercio.



Chadwick Boseman è scomparso lo scorso mese dopo aver sofferto di un cancro al colon per quattro anni. L'attore aveva 43 anni.

"Stavo decidendo se dirigere o meno Black Panther fosse la scelta giusta per me. Non lo dimenticherò mai, seduto in redazione al Disney Lot a guardare le sue scene. La sua prima scena con Scarlett Johansson nel ruolo di Vedova Nera, poi con il titano del cinema sudafricano, John Kani, nei panni del padre di T'Challa, Re T'Chaka. In quel momento ho capito che volevo fare questo film" ha dichiarato Ryan Coogler ricordando Chadwick Boseman.

Chadwick Boseman è morto nella sua casa di Los Angeles, circondato dai suoi familiari. Boseman è stato sepolto nel South Carolina, in una cittadina poco distante dal suo luogo natale.