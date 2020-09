Chadwick Boseman, Marvel omaggia la star di Black Panther con un bellissimo dipinto

A quasi una settimana dalla prematura scomparsa di Chadwick Boseman, Marvel Studios ha omaggiato l'attore pubblicando un dipinto creato da Ryan Meinerding, Head of Visual Development dello studio. Il ritratto mostra Boseman nel ruolo che l'ha reso famoso in tutto il mondo, quello del re T'Challa nel Marvel Cinematic Universe.

L'immagine comprende anche il discorso che Chadwick Boseman tenne alla Howard University nel 2018, che in questi giorni è tornato naturalmente d'attualità dopo la tragica notizia della scomparsa dell'attore a causa di un cancro al colon.



Nei giorni scorsi anche il regista di Black Panther, Ryan Coogler, ha ricordato Boseman:"Ha vissuto una vita bellissima. E ha realizzato arte grandiosa. Giorno dopo giorno, anno dopo anno. Ecco chi era. Era un epico fuoco d'artificio. Racconterò storie sulla mia presenza durante alcuni di quei momenti brillanti fino alla mia morte. Che incredibile segno ha lasciato per noi" ha scritto commosso il regista.

Chadwick Boseman è morto sabato scorso, all'età di 43 anni, dopo aver convissuto quattro anni con la malattia. Nel corso di questi ultimi anni Boseman ha sempre continuato a lavorare e ha interpretato il re T'Challa in Black Panther, film che l'ha reso famoso in tutto il mondo.

Le star della Marvel hanno omaggiato Chadwick Boseman nei giorni scorsi con un video condiviso da ABC.

In tutto il mondo fan e colleghi hanno espresso un messaggio di vicinanza alla famiglia e un ricordo dell'attore, una delle star più amate del Marvel Cinematic Universe.