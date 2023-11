Chadwick Boseman, Lupita Nyong'o ricorda:'Fortunata che il mio tempo sia coinciso col tuo'

Sul proprio account Instagram l'attrice premio Oscar Lupita Nyong'o ha voluto ricordare l'amico e collega Chadwick Boseman nel giorno in cui avrebbe compiuto 46 anni. Boseman è scomparso il 28 agosto 2020 per una grave malattia e l'annuncio della sua morte ha scioccato i fan e gli spettatori di tutto il mondo.

"In occasione del compleanno di un amico eroico. Sono fortunata che il tuo tempo su questa terra sia coinciso con il mio, Chadwick Boseman (Polaroid scattata a Seul, in Corea, nel 2018 mentre promuoveva Black Panther" si legge nel post dell'attrice.



Proprio in Black Panther, Lupita Nyong'o ha interpretato Nakia, ruolo ripreso anche nel sequel Black Panther: Wakanda Forever. La morte di Chadwick Boseman ha colpito i suoi colleghi così come i tantissimi fan del Marvel Cinematic Universe che l'avevano amato nel ruolo di Re T'Challa nel primo capitolo cinematografico MCU su Black Panther, diretto da Ryan Coogler.



Il secondo capitolo del franchise è stato dedicato a Boseman, al quale si è cercato di rendere omaggio nel corso del lungometraggio, come ha raccontato anche Coogler durante la promozione del film.

Non perdetevi la nostra recensione di Black Panther: Wakanda Forever, l'ultimo capitolo cinematografico MCU su Wakanda uscito sul grande schermo. Nel cast anche Tenoch Huerta, Letitia Wright, Michael B. Jordan, Angela Bassett, Dominique Thorne, Danai Gurira e Winston Duke, con Ryan Coogler di nuovo alla regia.