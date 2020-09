Chadwick Boseman, anche Letitia Wright ricorda l'attore: 'Per sempre nel mio cuore'

In coda a tutti gli omaggi delle varie personalità di Hollywood all'attore Chadwick Boseman, scomparso prematuramente a soli 43 anni per un cancro al colon, è arrivato anche il ricordo di Letitia Wright, compagna d'avventure di Boseman nel film già iconico Black Panther, nel quale interpretava proprio la sorella del protagonista.

L'attrice ha postato il suo omaggio a Boseman attraverso un video sul proprio profilo ufficiale su Instagram, nel quale possiamo ascoltare: "Un'anima bellissima, quando entravi in una stanza, c'era immediatamente calma. Ci hai sempre colpito per la tua grazia e semplicità. Ogni volta che ti vedevo, il mondo mi sembrava un posto migliore. Vorrei averti potuto dire addio. E' anche scritto da qualche parte che tutte le cose vengono create nuovamente, c'è della luce nell'oscurità. Fiumi di viventi cascano in continuazione donando nuova vita, e tutto ciò che rimane adesso per noi è permettere a tutti questi semi che hai piantato su questa terra di crescere, di fiorire, per diventare ancora più belli. Sarai per sempre nel mio cuore".

Quello della Wright è solo l'ultimo degli omaggi al compianto Chadwick Boseman in ordine di tempo. Nelle ultime ore erano arrivati anche i messaggi di Billy Dee Williams e soprattutto di Harrison Ford, suo collega in 42 - La vera storia di una leggenda americana. Ford ha definito Boseman "un vero eroe" al pari di quelli che ha avuto l'opportunità di interpretare sullo schermo.

"Chadwick Boseman era una persona irresistibile, potente e onesta come i personaggi che aveva scelto di interpretare. La sua intelligenza, la sua dignità personale e il profondo impegno ispiravano i suoi colleghi e miglioravano le storie che ha raccontato. Era un eroe come tutti quelli che ha interpretato. È amato e ne sentiremo profondamente la mancanza".