Chadwick Boseman, la Howard University intitola un dipartimento alla star di Black Panther

A poco più di un anno dalla tragica scomparsa di Chadwick Boseman, la Howard University, dove l'attore ha studiato dal 1997 al 2000, ha presentato ufficialmente il nuovo nome del proprio dipartimento artistico, che ora è noto come Chadwick A. Boseman College of Fine Arts.

L'istituto ha pubblicato in rete un video che mostra l'installazione della nuova scritta davanti all'ingresso dell'edifico. "Chad, tu esemplifichi i valori fondamentali di eccellenza, leadership, servizio e verità che contraddistinguono la Howard" ha scritto l'università. "Non c'è nessuno più meritevole di un tale onore. Siamo davvero orgogliosi di te, ti adoriamo e ci manchi ogni giorno. Congratulazioni a tutti i futuri studenti del Chadwick A. Boseman College of Fine Arts".

La Howard University ha significato molto per Boseman, che vi aveva conseguito nel 2000 una laurea in regia, oltre che un dottorato ad honorem nel 2018. Wayne A.I. Frederick, presidente della Howard University, ha rivelato che prima di morire l'attore stava progettando di entrare nel Consiglio del college, e stava anche preparando una serie di master class.

A proposito dell'eredità dell'interprete di T'Challa, vi ricordiamo che proprio in questo periodo si stanno svolgendo le riprese di Black Panther: Wakanda Forever, sequel affidato nuovamente alla regia di Ryan Coogler che debutterà nelle sale l'8 luglio 2022.