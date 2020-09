Chadwick Boseman, per Harrison Ford 'era un eroe come quelli che interpretava'

In seguito alla scomparsa di Chadwick Boseman sono stati in tantissimi tra le varie personalità di Hollywood a esprimere il loro cordoglio nei confronti dell'interprete di Black Panther per la Marvel. Tra questi anche un commosso Harrison Ford, che ha scritto una lettera aperta volta a onorare la memoria del collega con cui divise lo schermo.

Per onorare la memoria di Chadwick Boseman, Harrison Ford ha diffuso un comunicato attraverso le pagine dell'Hollywood Reporter. I due attori avevano condiviso lo schermo nel film biografico del 2013 42 - La vera storia di una leggenda americana. Ford ha definito Boseman "un vero eroe" al pari di quelli che ha avuto l'opportunità di interpretare sullo schermo.

"Chadwick Boseman era una persona irresistibile, potente e onesta come i personaggi che aveva scelto di interpretare. La sua intelligenza, la sua dignità personale e il profondo impegno ispiravano i suoi colleghi e miglioravano le storie che ha raccontato. È un eroe come tutti quelli che ha interpretato. È amato e ne sentiremo profondamente la mancanza". 42 - La vera storia di una leggenda americana narrava la storia del campione di baseball Jackie Robinson, il primo giocatore afroamericano a giocare nella Major League Baseball. Harrison Ford ricopriva il ruolo dei Branch Rickey che aveva fatto firmare un contratto a Robinson con i Brooklyn Dodgers.

Nelle ultime ore è arrivato anche il messaggio d'addio di Michael B. Jordan, collega di Boseman in Black Panther: "Ho cercato di trovare la parole ma niente si avvicina a come mi sento. Ho riflettuto su ogni momento, ogni conversazione, ogni risata, ogni disaccordo, ogni abbraccio... tutto. Vorrei avessimo avuto più tempo".

Per capire meglio l'impatto che l'attore ha avuto sul MCU e sulle giovani generazioni di afro-americani, grazie soprattuto al successo culturale ottenuto da Black Panther negli Stati Uniti (e non solo), vi rimandiamo al nostro ricordo di Chadwick Boseman.