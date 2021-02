Chadwick Boseman guida i premi della critica: con lui Zendaya e John David Washington

Chadwick Boseman, star di Black Panther scomparsa prematuramente lo scorso agosto, ha ricevuto il premio Performance of the Year all'annuale edizione virtuale della celebrazione del 'black cinema' della Critics Choice Association. A ritirare il premio all'attore dell'MCU il regista di Ma Rainey's Black Bottom, George C. Wolfe.

"Chadwick Boseman era un artista straordinario. Siamo stati tutti elettrizzati, eccitati e sopraffatti dalla profondità del suo lavoro. Era così presente, non solo come attore ma come essere umano" ha dichiarato Wolfe.

La cerimonia, che si è svolta online, ha premiato la star di Da 5 Bloods, Delroy Lindo, con il premio alla carriera. L'attore l'ha accettato a nome dei veterani dimenticati, i cui contributi alla storia americana sono stati tradizionalmente trascurati:"Siamo in un momento, spero, in cui l'importanza dei contributi dei neri, dei discendenti africani, l'importanza di quelle storie verrà molto di più in primo piano e sarà inclusa nel contesto della storia mondiale".



Il cast di Quella notte a Miami... , composto da Kingsley Ben-Adir, Eli Goree, Aldis Hodge e Leslie Odom Jr. , è stato premiato con l'Ensemble Award, mentre Zendaya e John David Washington hanno ricevuto il Next Gen Award per il loro lavoro in Malcolm & Marie, mentre Tessa Thompson ha ottenuto l'Actor Award.



