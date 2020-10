Chadwick Boseman, anche il fratello Kevin malato di cancro: l'annuncio però è di speranza

Dalla morte di Chadwick Boseman i social si sono riempiti di messaggi di vicinanza alla famiglia e agli amici della star di Black Panther, scomparsa il 28 agosto scorso a causa di un cancro al colon. Ora apprendiamo che Boseman non era l'unico membro della sua famiglia con il cancro. Ad affrontare la malattia anche il fratello Kevin.

Kevin Boseman ha rivelato sui social che anche lui ha affrontato la malattia, che ora è in remissione:"Mi è stato diagnosticato un cancro nel 2018 e ho subito quattro cicli di chemioterapia. Sono in remissione!!!!! Avete letto bene. Sono in remissione. Oggi segna il mio anniversario ufficiale di due anni di remissione. 14 ottobre 2020".



Kevin Boseman è uno dei fratelli maggiori di Chadwick; 48 anni, ballerino e coreografo residente a New York City, Boseman ha scelto di affidarsi ai social per ricordare l'anniversario della remissione del cancro.

"Qualcosa per cui sorridere. Qualcosa per cui gridare. Spero che tu stia sorridendo e gridando con me. Il cancro è qualcosa su cui la maggior parte di noi non ha alcun controllo. Possiamo solo controllare le nostre reazioni ad esso, che includono essere proattivi riguardo alla nostra assistenza sanitaria, sia fisica che mentale. Il domani non è promesso e la diagnosi precoce salva vite. Salute è benessere. La vera ricchezza".

Chadwick Boseman è morto il 28 agosto e la sua scomparsa ha sconvolto milioni di fan in tutto il mondo, che non erano a conoscenza delle sue condizioni di salute.



