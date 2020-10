Chadwick Boseman, i fratelli dell'attore rompono il silenzio:'Era una persona talentuosa'

A poco più di un mese dalla scomparsa di Chadwick Boseman all'età di 43 anni, a causa di un cancro al colon, i fratelli della star Marvel, Kevin e Derrick Boseman, hanno parlato pubblicamente per la prima volta dell'attore, amato da milioni di persone come Chadwick, che in realtà per loro era semplicemente Chad, e così lo vogliono ricordare.

Nel corso di un'intervista al New York Times, i due fratelli hanno dichiarato:"Ho cercato di ricordare Chad e non Chadwick e c'è stato solo tanto Chadwick in giro" ha confessato Kevin, anch'egli attore, ballerino e autore.

"Devi iniziare a condividere quella persona con il mondo. Ho sempre cercato di trattarlo come mio fratello" ha concluso.



Derrick Boseman, fratello di Chadwick e Kevin, nonché pastore, ha ricordato i talenti della star di Black Panther:"Chad era dotato, probabilmente è la persona più talentuosa che abbia mai incontrato" ha dichiarato Derrick, svelando le buone azioni e la generosità di Chadwick, specialmente nella città natale di Anderson, Carolina del Sud. Buone azioni che non sono mai state pubblicizzate.

"Questo è il modo in cui siamo stati cresciuti, che quando puoi aiutare, dovresti aiutare e non pubblicizzare" ha concluso Derrick.

Dalla sua morte a fine agosto sono state rese pubbliche molte buone azioni di Chadwick Boseman. Storie di gentilezza e generosità come quella nei riguardi della co-protagonista di City of Crime, Sienna Miller. Secondo l'attrice, Boseman avrebbe donato una parte del proprio cachet per aumentare la paga della collega per il film, un gesto più unico che raro in quel di Hollywood.

"Non sapevo se raccontare o meno questa storia e non l'ho ancora fatto. Ma la racconterò perché penso sia una testimonianza di chi fosse fosse" ha dichiarato Miller.



