Chadwick Boseman, i fan ricordano la compianta star nel giorno del suo compleanno

A fine agosto Chadwick Boseman, star di Black Panther, è scomparso prematuramente a causa di un tumore al colon. La sua scomparsa ha commosso milioni di fan in tutto e poche ore fa, nel giorno del suo compleanno, sui social sono comparsi diversi messaggi di omaggio e tributo nei confronti dell'interprete di Re T'Challa.

Lo scrittore Nehisi Coates aveva pubblicato un ricordo di Boseman:"Ho avuto modo di vederlo nel corso degli anni avanzare dal teatro studentesco, alla tv al cinema, e poi finalmente come T'Challa. Era perfetto. Aveva lo spirito regale di T'Challa e la sensazione che non rappresentasse solo sé stesso ma l'intera nazione. Ed è così che intendo la sua morte. Personalmente è triste perderlo in così giovane età. Ma per quelli di noi che avevano bisogno di lui in questo momento, in tempi bui, quelli di noi che sono andati in 'guerra' con lui, la perdita è impensabile. Semplicemente non possiamo permetterci di stare senza Chad [...]".



Il 29 novembre Chadwick Boseman avrebbe compiuto 44 anni e i fan nelle ultime ore si sono riversati su Twitter e altre piattaforme social per ricordare e onorare la star.

Bob Iger celebrerà Chadwick Boseman con un nuovo commovente tributo mentre Marvel nei giorni scorsi ha specificato che Boseman non verrà sostituito con il digitale in Black Panther 2.

Chadwick Boseman ha interpretato Re T'Challa in Black Panther e in altri film del Marvel Cinematic Universe, tra cui Avengers: Endgame.

Nel frattempo l'uscita di Black Panther 2 è stata confermata, per il momento, al 6 maggio 2022.