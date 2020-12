Chadwick Boseman, i fan invocano l'Oscar per l'ultimo film: cosa ne pensate?

Abbiamo avuto modo di elogiare l'ultima performance di Chadwick Boseman nella nostra recensione in anteprima di Ma Rainey's Black Bottom, la sua ultima interpretazione disponibile da qualche ora su Netflix, e adesso i fan di tutto il mondo si stanno accodando.

Mentre i social in questi giorni si stanno riempiendo di commenti in favore della prova di Boseman, improvvisamente scomparso quest'estate a causa di una malattia che non aveva reso pubblica, il film stesso continua a strappare il plauso della critica e attualmente è seduto su un punteggio di Certified Fresh del 99% su Rotten Tomatoes.

Ovviamente l'attenzione è tutta dedicata alla prova della star di Black Panther, tanti spettatori del film suggeriscono che una statuetta postuma sarebbe il giusto riconoscimento per dirgli addio e infatti l'argomento è diventato una tendenza su Twitter. Voi avete già visto il film? Cosa ne pensate? Ditecelo nella sezione dei commenti!

Per altri approfondimenti vi rimandiamo al trailer di Ma Rainey's Black Bottom: il film, diretto da George C. Wolfe, è ambientato nel 1927 a Chicago e racconta la storia di una cantante soul, Ma Rainey (Viola Davis), che durante una sessione di registrazione si scontrerà con il suo produttore e manager per il controllo della propria musica. Chadwick Boseman interpreta Levee, un trombettista che spera un giorno di lasciare il segno nel mondo del blues.