Chadwick Boseman, la famiglia risponde alla polemica sul mancato Oscar

Dopo la vittoria di Anthony Hopkins agli Oscar 2021, sul web si è scatenata una polemica per la mancata premiazione di Chadwick Boseman, la compianta star di Black Panther scomparsa lo scorso anno dopo una lunga battaglia contro il cancro e candidata per la sua performance in Ma Rainey's Black Bottom.

Contattato da TMZ, il fratello dell'attore Derrick Boseman ha dichiarato che la famiglia non è affatto arrabbiata né per la decisione dell'Academy né per il fatto che Hopkins non ha citato direttamente Boseman durante il suo discorso di accettazione, augurando inoltre all'attore di The Father tutto il meglio per il suo futuro.

"Sono sicuro che Anthony avrebbe fatto lo stesso se avesse vinto Chadwick" ha affermato Derrick, rivelando che il fratello non ha mai dato troppa importanza agli Oscar. "Chadwick me li ha sempre descritti come una campagna." Detto questo, Derrick ha ammesso che il premio sarebbe stato un bel riconoscimento per la carriera di Chadwick, ma che per loro non è stata mai un'ossessione.

Per altri approfondimenti, vi lasciamo alla nostra recensione di Ma Rainey's Black Bottom. Ambientato nella Chicago del 1927, il film racconta la storia di una cantante soul di nome Ma Rainey (Viola Davis) e il suo scontro con il suo produttore e manager per il controllo della propria musica durante una sessione di registrazione.