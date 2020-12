Chadwick Boseman, EW ricorda l'attore inserendolo nella lista degli entertainer del 2020

Lo scorso agosto dicevamo addio a Chadwick Boseman, la star di Black Panther che ci lasciava a soli 43 anni a causa di una malattia. Per ricordarlo e celebrare la sua eredità culturale, sociale e creativa, Entertainment Weekly lo ha inserito tra gli entertainer del 2020.

Siamo a dicembre, e nell'industria dell'intrattenimento (come in tante altre) è arrivato il momento delle liste e delle classifiche di fine anno.

Tra queste abbiamo recentemente visto quella con gli uomini più sexy del 2020 secondo People (la cui vetta è dominata da Michael B. Jordan), mentre quest'oggi è stata resa nota quella dedicata agli entertainer di maggiore impatto nell'ultimo anno secondo Entertainment Weekly, nella quale troviamo, fa gli altri, anche Pedro Pascal (Wonder Woman 1984, The Mandalorian), Taylor Swift (Folklore), Sacha Baron Cohen (Borat 2) e anche il compianto Chadwick Boseman.

Sul sito di Entertainment Weekly potete leggere l'intero tributo a lui dedicato da Angie Thomas, l'autrice di The Hate U Give, di cui vi riportiamo qualche stralcio.

"Era così evidente quanto fosse genuinamente coinvolto nelle storie che raccontava, e interessato alle persone che portava sullo schermo. Ma credo che la mia parte preferita fosse riscontrare dei piccoli pezzi di Chadwick in ogni personaggio che interpretava. Potevi vedere il suo modo di amare, la sua gentilezza, la sua intelligenza in ogni ruolo; tutto ciò che di buono c'era in lui" scrive Angie Thomas "Era la personificazione della speranza attraverso il personaggio di T'Challa. Era la personificazione della forza. Ed era la personificazione di quello che i nostri bambini possono guardare e dire 'Io posso essere così'. Non il supereroe con i poteri, ma qualcuno con il suo livello di intelligenza, di grazia, di dignità, qualcuno con il suo livello di potere che va oltre i superpoteri".

L'ultimo film girato da Chadwick Boseman, Ma Rainey's Black Bottom, arriverà su Netflix il 18 dicembre.