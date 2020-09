Chadwick Boseman, al Disneyland Resort un murale rende omaggio alla star di Black Panther

Un bellissimo tributo al compianto Chadwick Boseman è in mostra al Downtown Disney District del Disneyland Resort. Progettato dal concept artist Nikkolas Smith, si tratta di un murale intitolato King Chad, reso pubblico nelle scorse ore per tutti i visitatori del Resort, che possono ammirare l'opera realizzata in onore dell'attore.

"Per milioni di bambini T'Challa era una leggenda più grande della vita e nessuno era maggiormente degno di vestirne i panni di Chadwick Boseman. Sono così grato di essere in grado di onorare la vita e lo scopo di Chadwick in questo modo" ha scritto sui social Smith.



Chadwick Boseman è morto alla fine di agosto dopo aver convissuto con un cancro al colon per quattro anni. Anni nei quali si è distinto su tantissimi set ed è diventato famoso in tutto il mondo grazie al ruolo di Re T'Challa in Black Panther e negli altri film del Marvel Cinematic Universe.

Un'iscrizione sul murale di Smith recita:"Vedendo il cuore di Chadwick per la gente, e in seguito scoprendo la sua coraggiosa battaglia contro il cancro, sono stato ispirato a creare questo tributo per onorare la sua vita e la sua eredità. Per noi era e sarà sempre T'Challa. Lunga vita al Re".

In queste settimane diversi colleghi di Hollywood hanno reso omaggio a Chadwick Boseman, uno degli attori più amati e apprezzati del cinema americano.

Su Everyeye trovate la recensione di Black Panther, il film che rese celebre in tutto il mondo Chadwick Boseman.