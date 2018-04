Chadwick Boseman ha dichiarato che gli chiedono tutti di fare il Saluto di Wakanda!

Interpretare un supereroe amatissimo può portare anche a questo: l'attore che da il volto a Black Panther, Chadwick Boseman, ha detto che chiunque incontri gli domanda di fare il saluto di Wakanda, la nazione fittizia della quale è il Re nell'MCU! Date anche un'occhiata al player, qui sopra!

La gente ama tantissimo il suo personaggio, e di certo non è una cosa che è destinata a passare tanto presto, questa Pantera Nera mania! Durante la promozione di Avengers: Infinity War, l'attore è apparso con Chris Hemsworth (Thor), Karen Gillan (Nebula), Josh Brolin (Thanos), e Sebastian Stan (Winter Soldier) al Jimmy Kimmel Live, e lì, naturalmente, gli è stato chiesto di fare il saluto di Wakanda Per Sempre.

"Sai qual è la cosa divertente? Se non voglio farlo, non devo uscire di casa, più o meno questa è la situazione," ha spiegato Boseman. "Mi hanno inseguito in auto, e poi ho fatto, nella vita reale, la scena di Coming To America dove lui va in bagno e la gente gli si inchina accanto, questo mi è successo."

Quando gli è stato chiesto se il dover fare il saluto lo abbia o meno rallentato all'aeroporto, Boseman ha detto: "No, in realtà accelera le cose".

Black Panther è certamente qualcosa di più di un normale film sui supereroi, è davvero un prodotto nuovo e diverso:

"È una straordinaria opportunità," ha detto Boseman a CNET, "non solo per me, ma per tutti noi, di "uscire dai nostri gusci". Non sono solo le persone di colore che escono dal loro guscio. Tutti sono entusiasti dell'opportunità di fare qualcosa che, in realtà, avremmo dovuto già fare. Le persone sono entusiaste di vedere cose nuove, ma penso che siano eccitatissime nel vedere cose, davvero, che avrebbero dovuto vedere già da molto tempo."

Al momento Black Panther non ha ancora finito la sua corsa al botteghino. Nel frattempo, ieri è uscito Avengers: Infinity War in USA, mentre da noi il cinecomic che riunisce tutti i Vendicatori, i Guardiani della Galassia, lo Stregone Supremo Strange con Wong, Spider-Man, il Lupo Bianco, Wakanda e chi più ne ha più ne metta, è arrivato il 25 aprile, con un incasso, nelle prime 24 ore di proiezione, che ha segnato un impressionante 3 milioni di euro, nella sola terra italica.