Chadwick Boseman: il commovente tributo di Danai Gurira al collega di Black Panther

"Come si fa a rendere omaggio ad un re?", si chiede Danai Gurira. Dopo il tributo del regista Ryan Coogler, anche lei si è ritrovata a dover dire addio al collega con il quale ha condiviso l'avventura di Black Panther.

L'interprete di Okoye, ruolo ripreso anche nei film degli Avengers, ammette di sentirsi inadatta al compito: "Mi sono sempre meravigliata di quanto Chadwick fosse speciale. Aveva un cuore puro, era un ragazzo profondamente generoso, regale e divertente. Il mio lavoro nei panni di Okoye era completamente incentrato sul rispettare e proteggere un re. Onorare la sua leadership. Un lavoro reso incredibilmente semplice da Chadwick. Era la quintessenza della gentilezza, dell'eleganza, della diligenza e della grazia".

Dalle sue parole trasuda un senso di profondo rispetto, e nel resto del post mette in risalto come l'attore sia stato all'altezza di un compito davvero difficile: diventare un simbolo per la comunità nera interpretando un ruolo rispettato in tutto il mondo.

"Una perdita che ha riempito il mio cuore così come il resto del mondo. Era un'ispirazione per i bambini, il mio cuore è addolorato per loro: hanno perso il loro eroe proprio quando l'avevano finalmente trovato".

Gurira, famosa anche per il ruolo di Michonne in The Walking Dead, si dice infine felice per aver avuto la possibilità di conoscerlo e di essergli amica. Per capire l'impatto che l'attore ha avuto nel mondo vi consigliamo di leggere il nostro speciale su Chadwick Boseman.