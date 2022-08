Chadwick Boseman, il cast di Frozen e molti altri premiati come Disney Legends

Entrare a far parte delle Disney Legends, premio assegnato annualmente dalla major, significa essere risconosciuti come stelle immortali dell'intrattenimento. La Walt Disney Company ha annunciato 14 nuove figure che hanno meritato a pieno titolo il riconoscimento: fra loro Chadwick Boseman, Ellen Pompeo e molti altri.

In vista della D23 Expo di quest’anno, che prenderà il via il mese prossimo, la Disney ha confermato i 14 premiati che saranno riconosciuti come Disney Legends durante il loro evento speciale. Tra quelli confermati a ricevere l'onore ci sarà gran parte del cast di Frozen, la protagonista di Grey’s Anatomy Ellen Pompeo, ma anche il riconoscimento postumo a Chadwick Boseman. La Disney premia ciascuno dei nominati con una scultura in bronzo alta due piedi e le impronte delle mani esposte nella Disney Legends Plaza presso la sede centrale della società a Burbank. Di seguito la lista completa:

Anthony Anderson: Per aver recitato e fatto da produttore esecutivo nella sitcom black-ish, ottenendo sette nomination agli Emmy e tre ai Golden Globe.

Kristen Bell: Per aver prestato la sua voce ai due film d'animazione con il maggior incasso di tutti i tempi, Frozen (2013) e Frozen 2 (2019) nel ruolo di Anna. Proprio nel campo dell’animazione, anche se non ancora comparabile, Minons 2 sta stracciando diversi record, anche se a favore di Universal.

Chadwick Boseman: Per aver interpretato Re T’Challa del Wakanda all’interno del Marvel Cinematic Universe con l’alter ego in costume di Black Panther.

Rob't Coltrin: Per aver creato diverse attrazioni nei parchi a tema Disney tra cui Mickey's PhilharMagic, Muppet*Vision 3D e Car Toon Spin di Roger Rabbit in qualità di Disney Imagineer.

Patrick Dempsey: Per aver interpretato il dottor Derek Shepherd in Grey's Anatomy della ABC, ruolo che ha ricoperto nel corso di 11 lunghissime stagioni. I crediti Disney dell’attore includono anche molti film.

Robert Price "Bob" Foster: Per il suo lavoro di amministrazione sui distaccamenti per i parchi a tema. Entrato nell’azienda nel 1956, negli anni ha ricoperto ed è stato promosso a qualunque ruolo dirigenziale nel campo Disneyland.

Josh Gad: Per aver prestato la voce al pupazzo di neve Olaf in tutto il franchise dei Frozen, ma anche per aver ricoperto il ruolo di LeFou al fianco di Gaston nel remake live-action de La Bella e la Bestia. Proprio lui ha criticato, qualche mese fa, la rappresentazione della comunità LGBT come voluta da Disney.

Jonathan Groff: Per aver doppiato Kristoff nei vari capitoli di Frozen, oltre ad apparire nel ruolo di Jesse St. James nel teen drama musical Glee.

Don Hahn: Per il suo ruolo di instancabile produttore Disney, presso cui lavora fin dal 1976. I suoi crediti includono Chi ha incastrato Roger Rabbit (1988), La bella e la bestia (1991), Il Re Leone (1994), Il gobbo di Notre Dame (1996), Maleficent (2014) e il live-action de La bella e la bestia (2017).

Doris Hardoon: Per i suoi progetti innovativi come lead designer e membro della Walt Disney Imagineering fin dal 1979 nel campo dei parchi a tema e delle attrazioni.

Idina Menzel: Per aver prestato la sua voce alla regina Elsa nei vari Frozen, ma anche per essere apparsa in Come d’incanto (2007) nel ruolo di Nancy Tremaine, che riprenderà in vista del sequel su Disney+.

Chris Montan: Per il suo ruolo di music supervisor che lo portò, nel giro di soli tre anni dall’entrata nella società nel 1884, a essere nominato Vicepresidente della Musica per Film e Televisione. Alla fine degli Anni ’90 Variety lo ha definito “il supervisore musicale del decennio".

Ellen Pompeo: Per il suo lavoro instancabile nel portare avanti, anche a distanza di quasi vent’anni e per più di 18 stagioni, il ruolo di Meredith Grey nel medical drama Grey’s Anatomy.

Tracee Ellis Ross: Per il suo ruolo nella commedia per la televisione black-ish, per la quale ha servito anche come produttrice e regista e ha ottenuto cinque nomination agli Emmy come Miglior Attrice Protagonista in una serie comica.