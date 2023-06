Chadwick Boseman avrà la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame

La Camera di Commercio di Hollywood ha annunciato i nuovi nomi che riceveranno una stella sulla Hollywood Walk of Fame nel 2024. Il prestigioso riconoscimento vedrà onorato, tra gli altri, il compianto Chadwick Boseman che vedrà la sua stella apposta vicina a quelle di tutte le star che hanno fatto la storia dell’intrattenimento.

Dopo aver riportato dell’assegnazione dei Governor Awards, giunge notizia della comunicazione delle prossime stelle della Walk of Fame.

Tra i celebrati ci saranno, oltre al già citato attore di Black Panther, Michelle Yeoh, Dr. Dre, Kevin Feige, Gal Gadot, Gwen Stefani, Billie Jean King, Kerry Washington e Otis Redding.

L’attrice di Wonder Woman, Gal Gadot ha postato un comunicato di ringraziamento su Instagram: “È incredibile. Sono così grata, riconoscente e imbarazzata. Grazie mille alla Camera di Commercio di Hollywood per avermi scelta. Questa è la mia classe del 2024. Grazie, grazie, grazie. Questo mette altra benzina nel mio serbatoio per continuare a fare ciò che amo così tanto fare”.

Anche Kerry Washington ha rilasciato il suo commento attraverso un post Instragram: “Questo è il sogno di mio padre che diventa realtà. È stato lui a volere questa stella perché mi ha sempre incoraggiato a splendere. Grazie Hollywood Walk of Fame. Questo significa tanto per me e per la mia famiglia!”.

Complimenti a tutti i nuovi introdotti nella Hollywood Walk of Fame, dunque, e, a proposito di premi, vi ricordiamo le nuove regole che i film devono rispettare per essere candidati agli Oscar 2024.