Chadwick Boseman, gli autori Marvel dedicano un'immagine tributo a Black Panther

Il tributo di Ta-Nehisi Coates a Chadwick Boseman ha aperto la strada agli omaggi di altri grandi nomi dietro alle produzioni Marvel, come quello di Joe Quesada, Danny Miki e Richard Isanove.

Quesada, vice presidente esecutivo e direttore creativo di Marvel, ha infatti pensato di rendere onore al compianto attore con un'immagine di pregio, nella quale possiamo vedere il volto stilizzato di Boseman mentre indossa un regale abito ricamato di argento. La copertina, firmata anche dai disegnatori Miki e Isanove, sembra essere l'omaggio perfetto per un attore che è riuscito ad interpretare alla perfezione l'eroe dei fumetti.

Nei numeri precedenti dei comics era apparso anche il tributo di Joshua Sway Swaby, ma le uscite di questi giorni presentano anche un focus sull'attore, e riportano anche il significativo discorso sugli antenati scritto da Coates, colui che sta attualmente curando la pubblicazione di Black Panther: "È la nozione che quando qualcuno come Chad brandisce le sue armi con tale fierezza, allora sarà ricordato. È l'idea che la saggezza e il potere di Chad sono ancora con noi in una forma ancestrale. È il pensiero che così come Chad è entrato nella Città dei Morti e ha sfruttato l'energia di quelli che se ne sono andati prima di lui, allora anche il suo potere può essere sfruttato da tutti i guerrieri che verranno".

