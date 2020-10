Chadwick Boseman, il primo attore con due nomination postume? Parliamo di Oscar 2021

Chadwick Boseman potrebbe continuare a far parlare di sé in vista degli Oscar 2021, edizione che quest'anno è stata rimandata ad aprile prossimo ma della quale come al solito si inizia già a parlare.

Con l'industria in stallo le previsioni sugli Oscar sono in continuo mutamento, ma una delle domande principali riguarda proprio il compianto Chadwick Boseman e il suo duplice ruolo per Netflix

Quasi certamente il servizio di streaming in demand punterà sull'attore per continuare la striscia positiva di nomination e statuette collezionate nelle scorse edizioni, e lo farà a partire da Ma Rainey's Black Bottom, già sponsorizzato come "l'ultimo film della star di Black Panther". Sebbene i primi pronostici presumono che rientrerà nella categoria degli attori non protagonisti, hanno iniziato a circolare voci secondo cui potrebbe essere pubblicizzato da Netflix come attore principale. Un rappresentante di Netflix non ha confermato nessuno dei due scenari, ma più fonti che hanno visto il film affermano che il personaggio di Boseman fa parte di quei casi cinematografici a cavallo del confine tra protagonista e non protagonista.

Al contrario è certa la campagna mediatica per non protagonista in Da 5 Bloods di Spike Lee, che riceverà una notevole spinta mediatica da parte di Netflix, e si paventa all'orizzonte la possibilità che l'attore riceva una doppia candidatura postuma: ci sono stati solo 12 attori nella storia dell'Academy ad aver ricevuto due nomination per la recitazione nello stesso anno, l'ultima Scarlett Johansson lo scorso anno per Marriage Story e Jojo Rabbit. In questi 12 casi, solo sette di loro hanno ottenuto una vittoria (Fay Bainter, Teresa Wright, Barry Fitzgerald, Jessica Lange, Al Pacino, Holly Hunter e Jamie Foxx).

Finora non c'è mai stato un attore a ricevere due nomination postume per la recitazione nello stesso anno. James Dean ne ha ricevuti due in due anni diversi per East of Eden e Giant, mentre compianto Massimo Troisi ha ricevuto due nomination come miglior attore e sceneggiatura originale per Il Postino nel 1995.

Quel che è certo è che sarà una cerimonia degli Oscar come raramente se ne sono viste.