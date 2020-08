Chadwick Boseman, l'addio di DC, Snyder e The Rock: 'Un eroe che trascende gli universi'

Questa notte il mondo è stato scosso dalla notizia della morte prematura di Chadwick Boseman, che da quattro anni lottava contro un cancro al colon di cui non aveva mai parlato pubblicamente. Dopo ilsaluto dei colleghi Avengers, è arrivato anche unomaggio da DC Comics e altri nomi legati alla compagnia come Dwayne Johnson e Zack Snyder.

"'Vai avanti con orgoglio. Vai avanti con uno scopo' - Chadwick Boseman" ha scritto il futuro interprete di Black Adam su Instagram. "È stato difficile da apprendere. Difficile immaginare il dolore silenzioso e la lotta che hai attraversato in tutti questi anni, riuscendo comunque a far brillare la tua potente luce e i tuoi talenti per ispirare il mondo. Soprattutto per i nostri figli che finalmente si sono sentiti dei supereroi, grazie a te. Rest in Power, fratello. Mando il mio amore alla tua famiglia. Andarei sempre avanti con orgoglio e proposito."

Snyder ha salutato il protagonista di Black Panther con un semplice: "RIP Re", mentre il profilo ufficiale di DC ha omaggiato l'attore con un bel pensiero: "Un eroe che trascende gli universi. Wakanda Forever. Rest in Power, Chadwick Boseman."

Potete trovare i post originali in calce. Intanto, Boseman ha ricevuto un sentito saluto anche da parte dell'industria videoludica.