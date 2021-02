Chadwick Boseman, 4 nomination ai SAG Awards nello stesso anno: non era mai successo!

Continuano i riconoscimenti postumi per Chadwick Boseman, lo sfortunato attore scomparso a 43 anni lo scorso agosto. L'interprete di Black Panther nel Marvel Cinematic Universe ha ottenuto ben 4 nomination agli Screen Actors Guild Awards, come non era mai capitato a nessun altro nella stessa edizione della rassegna.

Chadwick Boseman è candidato per la miglior performance di un cast in due film, Ma Rainey's Black Bottom e Da 5 Bloods - Come fratelli. Per gli stessi film ha ottenuto altre due nomination: miglior attore protagonista per il ruolo del trombettista Levee nel film di George C. Wolfe, e miglior attore non protagonista per l'interpretazione di Stormin' Norman nell'ultimo lavoro di Spike Lee.

Il lavoro di Chadwick Boseman continua così a vivere nella stagione dei premi. Nei giorni scorsi, dopo il Gotham Award consegnato alla moglie Simone, è giunta la notizia di una sua candidatura ai Golden Globes 2021, e sono in molti a considerare il compianto attore uno dei favoriti anche per gli Oscar.

Sia Ma Rainey's Black Bottom che Da 5 Bloods sono in streaming su Netflix. Prima di Chadwick Boseman, avevano ricevuto 4 nomination ai SAG Awards nello stesso anno anche attori come Jamie Foxx e Maggie Smith, ma almeno una delle candidature riguardava una categoria televisiva.

Per altri approfondimenti sulla carriera di Chadwick Boseman, puoi dare un'occhiata alla nostra recensione di Ma Rainey's Black Bottom.