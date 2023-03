Chad Stahelski di John Wick non ha dubbi: anche gli stuntman meritano gli Oscar

Gli Oscar 2023 sono stati definiti come una cerimonia prevedibile e poco entusiasmante, e a rincarare la dose ci pensa il regista di John Wick Chad Stahelski, secondo il quale anche gli stuntman dovrebbero poter ottenere il prestigioso premio.

In un'intervista a Deadline, Stahelski ha espresso tutta la propria convinzione sulla necessità di riconoscere la preparazione atletica degli stuntman: "Sono importanti come gli altri ruoli, e forse risulterà arrogante nel dire: apporteremmo un enorme contributo agli Oscar in generale. È una situazione win-win, con un vantaggio da entrambe le parti". In effetti, la pellicola del regista è così ricca di scene di azione che avrebbe potuto riscuotere innumerevoli riconoscimenti in tal senso. Senza contare che egli stesso è un grandissimo attore: basti pensare a pellicole del calibro di Colpi proibiti, V per Vendetta, Constantine e Die Hard - Vivere o morire.

Il regista ha colto l'occasione per parlare anche del suo rapporto con Reeves, il quale, oltre a essere un grandissimo attore, è un altrettanto efficiente controfigura: "Keanu non è... macho" ha commentato. "Non lo dico in senso positivo, ma l'ego è fuori questione. Non vuole essere macho. Guarderà qualcosa e, semplicemente, dirà: 'No'. Preferisce svolgere la miglior ripresa possibile, tutto ciò che è meglio per il film nella sua totalità". Resta da chiedersi se a dover ricevere il premio sia il singolo stuntman o la squadra nel suo insieme, eppure, questioni collaterali a parte, la necessità di aggiornare lo svolgimento dell'Academy Awards resta per lui un dato di fatto.

Se non l'avete ancora letta, ecco la recensione di John Wick 4.