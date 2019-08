Chad Stahelski dirigerà delle scene aggiuntive d'azione per Birds of Prey

Margot Robbie lo aveva promesso: in Birds of Prey vedremo delle scene d'azione mozzafiato. E sembra proprio che sarà cosi, visto che il The Hollywood Reporter svela che sarà Chad Stahelski a concepirle.

Come riferito dall'autorevole THR, il cinecomic di casa DC Comics dovrà rientrare in produzione per delle riprese aggiuntive che andranno ad includere, a quanto pare, delle nuove sequenze d'azione che saranno coreografate da Chad Stahelski, il regista di John Wick, che verrà accreditato come regista di seconda unità della pellicola.

In questo modo l'azione del film verrà incrementata e il coinvolgimento di Stahelski raddoppierà. Sia lui che la sua compagnia di stunt, la 87 Eleven, hanno lavorato sin dall'inizio a Birds of Prey ma, probabilmente, ora sono state richieste ancora più sequenze d'azione e stunt spettacolari per il film con protagonista Margot Robbie.

Nonostante dei report negativi sui test screening del film, la pellicola uscirà a febbraio 2020 per la regia di Cathy Yan e vedrà nel cast anche Mary Elizabeth Winstead e Ewan McGregor. La pellicola farà parte dell'Universo Cinematografico DC (o quel che ne rimane).