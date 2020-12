Chad Michael Murray, che fine ha fatto la star di Tutti Insieme per Natale?

Questa sera va in onda Tutti insieme per Natale, una commedia romantica del 2018 con protagonista Chad Michael Murray. L'attore nei primi anni 2000 ha conosciuto un'incredibile fama ma poi, rapidamente si sono perse le sue tracce.

La notorietà è arrivata con i teen drama più popolari dell'epoca, Murray ha infatti preso parte prima a Dawson's Creek dove interpretava il ruolo del fidanzato di Joe Potter, poi è anche apparso per diversi episodi di Una Mamma per Amica, prima di approdare al successo vero e proprio con One Tree Hill doveva vestiva i panni di uno dei protagonisti.

Nello stesso periodo è iniziata la sua carriera cinematografica vera e propria e oltre ad un ruolo da comprimario in Quel pazzo venerdì con Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis per poi partecipare a Cinderella Story dove interpreta il ruolo di il ruolo di Austin Ames, il novello principe azzurro di Hilary Duff, all'epoca all'apice della fama grazie alla serie Lizzie McGuire. Nel 2004 Chad partecipa inoltre al remake del film horror, La maschera di cera al fianco di Elisha Cuthbert, Jared Padalecki e Paris Hilton.

L'addio a One Tree Hill segna un momentaneo stop nella carriera di Chad Michael Murray e si perdono le sue tracce per un po' di anni. Nel 2010 gira due film per la televisione, Lies in Plain Sight e Cupido a Natale. Nel 2019 appare in Riverdale nel ruolo di Edgar Evernver.

