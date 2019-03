Chace Crawford si unisce a Lily Collins e Simon Pegg nel thriller Inheritance

Dopo aver visto una foto dal dietro le quinte della trasformazione di Simon Pegg, ci giunge ora una notizia circa l’ingresso nelle fila del cast artistico di Inheritance, lungometraggio appartenente al genere thriller diretto dal regista Vaughn Stein. L’Hollywood Reporter ha da poco annunciato che Chace Crawford interpreterà William nella storia.

Gli amanti di serie televisive sapranno certamente benissimo a quale progetto sul piccolo schermo è legato Chace Crawford, conosciuto infatti al grande pubblico per aver impersonato il personaggio di Nate Archibald nello show di Gossip Girl, trasmesso sul canale The CW dal 2007 al 2012. Per Crawford questa rappresenta di sicuro una importante occasione lavorativa, dovuta anche all’opportunità di lavorare con altre star di Hollywood come Lily Collins, Simon Pegg e Connie Nielsen (Wonder Woman).

Sceneggiato da Matthew Kennedy, Inheritance esamina una famiglia facoltosa il cui patriarca muore. L’improvviso decesso dell’uomo sarà la fonte di un dramma familiare. Con l’apertura del testamento la moglie e la figlia riceveranno quella che viene definita come una scioccante eredità. La volontà di questi, tuttavia, potrebbe finire col distruggere le vite delle persone a lui più care. Stando a quanto riportato dal portale, Crawford dovrebbe impersonare un membro della famiglia in questione.

A bordo della produzione troviamo Richard B. Lewis con la sua Southpaw Entertainment, David Wulf con la WulfPak Productions e Dan Reardon e Santosh Govindaraju con Convergent Media.

Se avete voglia di recuperare le sei stagioni di Gossip Girl (2012) potrete farlo sulla piattaforma di streaming Netflix. La serie, ambientata nella città di New York, è incentrata su un gruppo di giovani studenti super privilegiati, la cui vita verrà spiata da una blogger anonima intenta a spiare ogni loro movimento.