Certificazione IMAX anche per l'atteso Venom e First Man di Damien Chazelle

Continuano ad arrivare aggiornamenti dalla produzione di Venom, adattamento cinematografico con al centro il temibile villain dell’universo di Spider-Man prodotto dalla Sony.

Secondo quanto rivelato dal CEO di IMAX Greg Foster, Ruben Fleischer avrebbe girato alcune sequenze del cinecomic in formato IMAX, infatti la pellicola uscirà anche in questo particolarissimo formato ad alta risoluzione digitale. Sappiamo che anche altri film entrati recentemente in produzione utilizzeranno lo stesso formato, come Wonder Woman 2, Il Re Leone di Jon Favreau e soprattutto First Man di Damiene Chazelle: il regista Premio Oscar per La La Land sperimenterà per la prima volta in carriera questa tecnologia per raccontare lo sbarco del primo uomo sulla luna nel film con protagonista Ryan Gosling.

Nel cast, oltre a Tom Hardy, anche Michelle Williams, Riz Ahmed, Jenny Slate, Scott Haze e Woody Harrelson.

La pellicola è prodotta dalla Sony Pictures, che lo distribuirà in tutto il mondo, e tecnicamente non sarà parte dell'Universo Cinematografico Marvel Studios, sebbene sia 'collegato' all'universo a cui ha dato inizio Spider-Man: Homecoming dello scorso anno (infatti è rumoreggiato un cameo di Tom Holland nel ruolo di Peter Parker). E' molto probabile aspettarsi un nuovo trailer nelle prossime settimane.

Venom non ha ancora una data d’uscita ufficialmente fissata per l’Italia ma arriverà certamente ad ottobre, mentre negli Stati Uniti la data d’uscita è il 5 ottobre 2018. Ultimamente hanno fatto discutere alcuni rumor sul ristretto minutaggio che il simbionte avrebbe nell’arco della pellicola, smentiti dallo stesso Hardy.