Cernovich e le 'false campagne diffamatorie': Bautista ancora all'attacco della Disney!

Solo questa mattina vi informavamo della decisione della Disney e Marvel Studios di interrompere la produzione di Guardiani della Galassia Vol. 3, decisione presa dopo la conferma del licenziamento di James Gunn che permette ora al cast e alla troupe di poter cercare nuovi ingaggi, svincolandoli dagli obblighi contrattuali.

Questo significa che la produzione sceglierà nei prossimi mesi cosa fare del terzo capitolo di un franchise remunerativo ma attualmente problematico: se trovare un nuovo regista (forse Taika Waititi) o cancellare definitivamente il film. Una cosa è certa: i Guardiani non torneranno nel 2020 come sperato, ma se Dave Bautista dovesse mantenere le sue parole, anche ritornassero in futuro, allora potremmo dover dire addio al suo Drax.



E stando ai continui attacchi che l'attore muove settimanalmente ai suoi (forse ex) datori di lavoro, non c'è da stupirsi che Dave Bautista possa davvero tenere fede alle sue minacce di allontanamento definitivo, dato che la Disney potrebbe in futuro scartare anche la sceneggiatura di James Gunn, tagliando ogni ponte ancora in piedi ma pericolosamente traballante.



Restando in tema attacchi, comunque, proprio in queste ore Bautista è tornato via Twitter a scagliarsi contro la Disney, che ricordiamo ha già definito "una compagnia pro-cybernazismo" che gli causa "il vomito". La star è infatti intervenuta via social condividendo un video di Mike Cernovich (causa del licenziamento di Gunn insieme a Jack Posobiec) e sua moglie dove il primo confessa pacificamente di essere "un troll orchestratore di false campagne diffamatorie".



Il video retweetato da Bautista è stato inizialmente condiviso dall'utente Officer Vic Berger IV, che fa notare come Cernovich si vanti tranquillamente del suo comportamento. Nel filmato stesso, invece, è possibile sentire l'uomo dichiarare: "Nessuno riesce a creare storie brutte e di successo come riesco io", riferendosi alla storie fabbricate dal nulla. Ma va oltre: con linguaggio e gestualità scurrili, Cernovich non confessa di non curarsi minimamente dei danni arrecati alle persone da lui prese di mira, sottolineando più volte di "citarlo in giudizio" e ridendo (nel video viene suggerito senza certezze che possa essere ubriaco) con la moglie (divertita e sorpresa) al suo fianco.



Che dire: giudicate voi stessi.