Cerentola, altro che matrigna! Cate Blanchett stava per piangere durante il ballo

Cate Blanchett ha incarnato in Cenerentola tutto ciò che il personaggio della matrigna della povera Ella avrebbe dovuto incarnare: fredda, insensibile, cinica e spietata, la lady Tremaine del film del 2015 è risultata decisamente credibile... Non fosse che, per un attimo, la stessa Blanchett abbia smesso di crederci!

A raccontarlo fu proprio la star di Blue Jasmine e Il Signore degli Anelli: Blanchett ammise infatti di esser clamorosamente uscita dal personaggio durante la scena finale del film di Kenneth Branagh, quando vediamo Ella danzare finalmente con il principe Kit.

"Quando Lily James e Richard Madden cominciarono a ballare io volevo solo mettermi a piangere. Non se ne vedono di cose del genere. Non se ne vedono di momenti grandiosi, romantici e che ti facciano semplicemente dire 'Sì!'. Ci sono un paio di prese davvero difficili e bellissime. Tutti cominciarono ad applaudire in quel momento, e questo accade perché è davvero bello e perché credo che tutti facciano sinceramente il tifo per lei" furono le parole di Cate Blanchett al riguardo.

Anche voi avete fatto fatica a trattenere la commozione sul finale del film con Lily James e Richard Madden? Fatecelo sapere nei commenti! Per saperne di più, intanto, qui vi lasciamo la nostra recensione di Cenerentola.