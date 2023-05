Il cerchio: il finalista dei David di Donatello 2023 arriva su Sky, quando e come vederlo

Su Sky sono disponibili tantissimi film candidati ai David di Donatello 2023, e l'ultimo ad aggiungersi alla line-up della ricca programmazione è Il cerchio di Sophie Chiarello, rientrato nella rosa di finalisti per il premio al miglior documentario dell'anno.

Il film, da non confondere con Il cerchio di Jafar Panahi, arriva in esclusiva su Sky Documentaries l’11 maggio alle 21.15, in streaming solo su NOW e disponibile on demand: si tratta di un vero e proprio esperimento sociale, nel quale per cinque anni la regista ha seguito con la sua cinepresa gli alunni di una classe elementare, catturando così il loro punto di vista speciale sul mondo.

Che cos’è l’amore? Chi sono i migranti? Quali sono le differenze tra maschi e femmine? Che cosa vuol dire diventare adulti? Ma soprattutto, chi è Babbo Natale? Queste sono solo alcune delle domande universali su cui i bambini ridono, discutono e si confrontano dalla prima alla quinta elementare, formando di volta in volta un cerchio dove insieme si relazionano, si ascoltano e scoprono qualcosa di nuovo, anche su loro stessi. In breve, Il Cerchio non è un documentario sui bambini ma con i bambini, un film che parla di loro e attraverso loro.

Il titolo è una produzione Indigo Film con Rai Cinema. Per altri contenuti, ecco tutti i candidati ai David di Donatello 2023.