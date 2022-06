Cercate zombie movie? Su Prime Video il più depravato di sempre (ispirato ad Alan Moore)

Se state cercando uno zombie movie inedito per movimentare l'inizio di questa torrida estate 2022, su Prime Video trovate l'horror The Sadness, diretto dal regista canadese Rob Jabbaz, al suo debutto.

Il film, che è disponibile in Italia all'interno del pacchetto Midnight Factory (con periodo di prova gratuita di 14 giorni su Prime Video Channels), è stato presentato al Locarno Film Festival del 2021, dove è stato accolto a braccia aperta dalla critica, che lo ha promosso a pieni voti. La storia, che nasconde anche dei sottotesti da satira politica, non è esattamente dedicata al mondo degli zombie ma si ricollega al filone dei malati di rabbia, che come saprete spesso e volentieri sanno essere ancor più violenti dei classici non-morti (che infatti sono stati riaggiornati totalmente in Army of the Dead di Zack Snyder).

A peggiorare la situazione il fatto che The Sadness è liberamente ispirato a Crossed di Alan Moore e Garth Ennis, che non viene né citato né accreditato ma la cui influenza è evidente fin da subito: l'idea alla base del film, infatti, è che un virus - i legami col covid sono evidenti, così come le critiche alla carente risposta del governo per la vera pandemia - all'improvviso inizia a colpire le persone trasformandole in assassini maniaci e depravati, cannibali affamati che stuprano e uccidono per divertimento (e non necessariamente in quest'ordine) senza più alcuna remora.

I protagonisti sono i bellissimi Berant Zhu come Jim e Regina Lei come Kat (è il tipico film che si regge sulla coppia innamorata che deve ritrovarsi, e generalmente se la coppia funziona funziona anche il film), la cui vita sarà sconvolta da un momento all'altro a seguito dello scoppio di questa sanguinaria e violentissima pandemia. Ne vedrete letteralmente di cotte e di crude, e il consiglio è quello di premere play solo a stomaco vuoto.

Per altri zombie movie recuperate il remake di Dawn of the Dead di Zack Snyder, espressamente citato da The Sadness in una particolare sequenza.