Il CEO di Warner scettico sulla fine dello sciopero: 'Pagato troppo'

La sorprendente ed inattesa cancellazione di Coyote vs Acme ha rappresentato uno scossone di prima categoria per Warner Bros.

Lo stesso James Gunn si è schierato contro questa decisione, che potrebbe risolversi con un cambio di studios per la distribuzione. In questo clima teso, arrivano nuove dichiarazioni di David Zaslav, CEO di Warner e personaggio discusso all'interno del panorama hollywoodiano.

Zaslav, durante un'intervista concessa al New York Times, ha lodato la Writers Guild of America, con la quale si era scontrato in precedenza: "Hanno ragione su quasi tutto", riferendosi all'accordo stretto con gli studios dopo gli interminabili mesi dello sciopero SAG-AFTRA. "E se avessimo pagato più del dovuto? Non mi sono mai pentito di aver pagato più del necessario per un grande talento o una grande risorsa", conclude il CEO, i cui toni sembrano velare un'accusa di tipo economico, dopo l'apprezzamento iniziale sul piano ideologico.

David Zaslav, in collaborazione con Ted Sarandos di Netflix, Bob Iger di Disney e Donna Langley di NBCUniversal, è stato protagonista assoluto delle battute finali della negoziazione, al seguito della quale l'AMPTP e la WGA hanno raggiunto il tanto atteso accordo capace di porre fine alle manifestazioni. In particolare, Zaslav "ha rivestito il ruolo di avvocato e si è messo al lavoro mentre Iger e Sarandos elaboravano le linee generali dell'accordo con gli scrittori", ha osservato un insider del settore.

Era prevedibile, quasi inevitabile che le polemiche sullo sciopero sarebbero continuate anche dopo la sua conclusione e le parole di David Zaslav ne sono un limpido esempio. D'altronde, la sua figura è sempre al centro di polemiche ed accese discussioni riguardo i progetti Warner Bros, la quale ha rifiutato un crossover tra DC e Mortal Kombact. Visti i piani di rinnovamento dell'Universo Cinematografico di Batman, Superman & co., forse meglio così.