Il CEO di IMAX definisce le uscite in sala e in streaming: 'Un esperimento fallito'

In questo primo trimestre la catena IMAX ha registrato un aumento degli incassi in un periodo che ormai è post-pandemia. L'aumento è stato del 57% in più rispetto allo stesso periodo del 2021, fatto che ha portato alle dichiarazioni del CEO che ha definito la strategia di distribuzione in contemporanea in sala e in streaming dei film un fallimento.

Basandosi sugli incassi di film di successo come Spider-Man: No Way Home e The Batman, IMAX sottolinea come l'impatto delle sale cinematografiche sia ancora significativo e fondamentale per il successo dei blockbuster di Hollywood.

"Penso che con l’arrivo sul mercato di film di richiamo, ci sarà una maggiore spinta verso le sale premium e in particolare IMAX", sono state le parole del CEO di IMAX Richard Gelfond. "I nostri partner negli studios e gli streamer ci hanno detto inequivocabilmente che la finestra cinematografica è fondamentale per le loro strategie future. E abbiamo tutti notato che i contenuti che beneficiano del lancio cinematografico hanno poi delle performance migliori in streaming, creando maggiore valore in tutta la catena. Recentemente è successo con Spider-Man: No Way Home e The Batman, che sono andati molto bene in digitale uscendo dopo il lancio al cinema".

Gelfond, che considera la strategia di distribuire i film contemporaneamente in sala e in streaming un fallimento, è sicuro che gli studios non percorreranno più quella strada: "Hanno avuto l’opportunità di farlo durante un momento di grave crisi esistenziale per l’intera industria, e non ha funzionato. Questo esperimento è finito. Per gli studios, la cosa fondamentale è l’uscita in esclusiva al cinema. Non penso che ci saranno blockbuster lanciati in forma ibrida o in streaming nel 2022 o in futuro. Gli studios hanno capito che non è un modello in grado di funzionare".

Negli Stati Uniti Dune è stato distribuito contemporaneamente al cinema e su HBO Max ma ha potuto godere di una release cinematografica anticipata nei mercati internazionali (Italia compresa), grazie a cui ha potuto godere di un incasso soddisfacente.

The Batman è uscito in streaming il 18 aprile scorso. Il film di Matt Reeves ha battuto il record di SpiderMan No Way Home in streaming.