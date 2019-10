Il CEO di Disney, Bob Iger, risponde ai commenti di Scorsese e Coppola sui film Marvel

Bob Iger ha detto la sua sul caso Scorsese (e Coppola + vari) vs. Marvel, che negli ultimi giorni, complici anche nuove dichiarazioni in merito, sta dominando il discorso mediatico.

"Quando Francis utilizza le parole 'quei film sono spregevoli', sono termini che personalmente utilizzerei per parlare di omicidi di massa. E poi a chi sta parlando esattamente? Kevin Feige? Ryan Coogler? Robert Downey Jr.? Scarlett Johansson?" chiede un Iger abbastanza indignato.

"Francamente, il business della distribuzione cinematografica e della gestione delle sale ha dei margini davvero stretti in tutto il mondo. Quando le sale mandano i film, e non solo i nostri, perchè ci sono tanti altri blockbuster in giro, ne ricavano un grande successo e guadagnano. E questo dà loro l'opportunità di mandare anche altri film che potrebbero non fruttargli la stessa cifra, ma ci sono persone da tutto il mondo che vogliono vederli" spiega con praticità, e aggiunge "In questo business dobbiamo far soldi e portare a casa dei profitti. Allo stesso tempo, noi di Disney cerchiamo di trovare un equilibrio e raccontare grandi storie al pubblico, di infonderle con valori importanti, e di supportare, prenderci cura e, onestamente, rispettare i nostri impiegati, che sono circa 200.000 in tutto il mondo".

Riguardo ai suoi sentimenti personali sulla questione, il CEO Disney sostiene che "non mi dà fastidio, non in prima persona. Ma mi dà fastidio per quelle persone che lavorano a questi film. Mi sembra così irrispettoso nei confronti di tutti coloro che lavorano a queste pellicole, che si danno da fare tanto quanto le persone che lavorano ai loro film, e stanno mettendo in gioco la loro anima creativa, proprio come loro" e continua "Adesso venitemi a dire che Ryan Coogler nel realizzare Black Panther abbia fatto, in un modo o nell'altro, meno di quanto Marty Scorsese o Francis Ford Coppola abbiano fatto per ogni loro film. Andiamo. Ecco, l'ho detto" afferma Iger, in un raro momento in cui la sua stoica compostezza lascia spazio alla foga del momento, come ammette lui stesso, notando il suo essere andato "un po' più sulla difensiva" di quanto volesse inizialmente.

Ma Iger ha comunque grande rispetto per l'operato dei due iconici registi: "Sapete, Francis Ford Coppola e Martin Scorsese sono due persone per cui ho il massimo rispetto, per quanto riguarda i film che hanno realizzato, i film che mi sono piaciuti, i film che tutti abbiamo guardato. Se vogliono sparlare di film, è certamente un loro diritto".