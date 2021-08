Cenerentola, nuove foto per il film con Camila Cabello: 'È per le giovani donne di oggi'

Manca pochissimo al debutto su Amazon Prime Video di Cenerentola, il film con protagonista Camila Cabello, di cui possiamo adesso ammirare delle nuove immagini. Intanto, la regista Kay Cannon ci lascia una dichiarazione d'intenti piuttosto chiara al riguardo.

Un nuovo remake di Cenerentola sta per arrivare in streaming, e questa volta le differenze saranno notevoli, pur cercando di restare fedeli alla storia originale.

A dichiaralo è Kay Cannon, la regista del film, che assieme a delle nuove immagini della pellicola ha parlato anche dei suoi obiettivi nel realizzare una versione più moderna e al passo dei tempi del celebre racconto.

"Mentre così tanti elementi della classica storia di Cenerentola rimangono senza tempo, volevo davvero raggiungere una nuova generazione attraverso dei ritocchi contemporanei agli aspetti che sembravano più datati" ha affermato infatti Cannon in una dichiarazione ufficiale "L'opportunità di ribaltare alcuni di questi trope più classici mi è sembrata davvero entusiasmante, e non vedevo l'ora di raccontare questa storia in maniera tale che possa essere più facile rispecchiarvisi per le giovani donne e ragazze di oggi, inclusa mia figlia di otto anni".

"La nostra Cenerentola non è solo un bel faccino che aspetta di essere salvata da un principe. Si fa sentire, è attiva, senza paura, e arguta; ha dei sogni e brama indipendenza. La sua più grande priorità è la carriera in un periodo storico in cui le donne non potevano averne una. La nostra Cenerentola è qualcuno a cui i bambini possano ispirarsi in modo del tutto nuovo davanti agli occhi dei propri genitori, e la mia speranza è che tutta la famiglia possa riuscire a ridere, ballare e cantare mentre guardano tutti insieme il film. Se conoscete le parole, fatevi sentire!".

A questo link potete dare un'occhiata all'ultimo trailer di Cenerentola, mentre troverete le nuove still del film nella gallery del link fonte in calce alla notizia.