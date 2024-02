Cenerentola horror: la principessa è assetata di sangue nel trailer del nuovo film

Prosperano le fiabe a tinte horror e dopo il tentativo trash ma andato in porto di Winnie the Pooh: Blood & Honey, stavolta tocca a Cenerentola. I lunghi capelli d'oro ci sono ancora, ma non i topini né una scintillante carrozza e anche la fata Smemorina è un po' meno rassicurante di quanto ci ricordassimo nel trailer di Cinderella’s Revenge.

Se avete già visto il trailer di Winnie the Pooh: Sangue e Miele 2 abbiamo la prova di quanto possano sia semplice spingersi oltre i limiti e stravolgere i ricordi d'infanzia legati ai personaggi più amati. D'altronde le fiabe così come le conosciamo grazie agli adattamenti Disney sono molto lontane dalle loro forme originarie dove l'orrido era certamente l'elemento più spiccato. E se nella versione del 1819 dei fratelli Grimm le sorellastre di Cenerentola vengono terribilmente accecate, non gli va tanto meglio nelle prime clip di Cinderella’s Revenge di Sobini Films!

Nel trailer, infatti, la fata Smemorina (più seducente della sua controparte Disney) spinge la povera Cenerentola, interpretata da Lauren Staerck, continuamente vessata dalla matrigna e dalle sorellastre, verso una strana e inquietante maschera a forma di teschio che risveglia in lei la sete di vendetta...e di sangue!

La versione horror di Cenerentola uscirà al cinema il prossimo aprile ma non sarà l'ultimo personaggio fanciullesco a perdere la sua ingenuità. Con il mancato rinnovo dei diritti, anche Topolino avrà il suo film horror!