Cenerentola, Disney e Kristen Wiig al lavoro su un film sulle sorellastre

Se pensavate che il live-action Disney con Lily James e Richard Madden e il film Sony con protagonista Camilla Cabello sarebbero stati gli ultimi progetti ispirati al mondo di Cenerentola, aspettate di sentire questa: Kristen Wiig e Annie Mumolo stanno lavorando a una pellicola dedicata alle sorellastre più famose delle fiabe.

Le menti dietro a Le Amiche della Sposa e e Barb e Star Go to Vista del Mar saranno le sceneggiatrici un retelling della storia di Cenerentola dal punto di vista delle due sorellastre, Anastasia e Genoveffa.

Il film, ancora nelle prime fasi del suo sviluppo, sarà una musical comedy, e verrà realizzato da da Disney, mentre tra i produttori della pellicola troviamo l'attore Will Ferrell e Jessica Elbaum tramite la Gloria Sanchez Productions.

Per ora non sono state date possibili notizie di casting, ma non sembra che Wiig e Mumolo debbano prendere parte al progetto anche in qualità di attrici.

E voi, che ne pensate? Chi vi piacerebbe vedere nel ruolo delle sorellastre? Fateci sapere nei commenti.

Disney, intanto, si prepara al debutto del film dedicato a un altro iconico villain dei classici animati, Crudelia De Mon, che sarà interpretata da Emma Stone in Cruella, in uscita tra qualche settimana al cinema e su Disney+.