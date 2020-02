Cenerentola, il Classico di Walt Disney festeggia i 70 anni

Cenerentola, dodicesimo Classico Disney e considerato ancora oggi fra i migliori e più amati film d'animazione mai fatti, tra poche ore compirà la bellezza di settant'anni.

L'opera, diretta da Wilfred Jackson, Hamilton Luske e Clyde Geronimi e basata sulla favola di Charles Perrault, veniva infatti proiettata per la prima volta in assoluta il 15 febbraio del 1950 in un cinema di Boston, e all'epoca ebbe il merito di riportare la Disney in carreggiata e verso un nuovo periodo d'oro dopo diverse difficoltà economiche che la compagnia dovette affrontare durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale.

La Walt Disney Company infatti aveva accumulato un debito di $4 milioni di dollari, a causa di una serie consecutiva di insuccessi al botteghino che andava avanti da tredici anni. Paradossalmente, l'ultimo film che aveva portato soldi nelle casse di Walt Disney era stato anche il primo in assoluto ad essere prodotto, Biancaneve e i Sette Nani, uscito nel 1937 al costo di $3 milioni di dollari che aveva trasformato in un incasso di ben $85 milioni.

Cenerentola fu impreziosito anche dalla magnifica colonna sonora di Oliver Wallace e Paul J. Smith e i brani intramontabili di Mack David, Jerry Livingston e Al Hoffman, come I Sogni Son Desideri e Bibbidi-Bobbidi-Bu. Tre le nomination agli Oscar (miglior canzone a Bibbidi-Bobbidi-Bu, miglior colonna sonora e miglior sonoro: la statuetta del miglior film d'animazione ancora non esisteva) e un premio speciale al Festival di Venezia per il produttore Walt Disney.