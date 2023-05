Cenerentola, in arrivo un live action horror sul personaggio delle fiabe

Winnie the Pooh: Blood and Honey ha fatto piovere sangue sul Bosco dei Cento Acri. Un adattamento molto atteso, dal cui successo dipendono anche gli adattamenti di altre fiabe, come quella sulla principessa per eccellenza, ossia Cenerentola.

Con l'apertura al pubblico dominio su così tanti personaggi classici per bambini e fiabe, le menti dei registi amanti dell'horror hanno fatto gli straordinari per presentare ai fan le loro versioni più folli.

Sembra infatti che Louisa Warren dirigerà Cenerentola's Curse , per conto di ChampDog Films. Anche se al momento non sono stati rilasciati dettagli sulla trama, Warren ha promesso che il pubblico avrebbe assistito a "una svolta incredibilmente unica sulla Cenerentola che tutti amiamo e conosciamo ", aggiungendo: "Ci saranno delle morti davvero orribili per mano sua".

Qui se volete potete leggere le prime reazioni al film horror su Winnie The Pooh.

Da quello che sappiamo della storia originale, Cenerentola viene trattata in modo orribile dalla sua malvagia matrigna e dalle sue sorellastre, il che significa che è più che probabile che saranno loro a cadere nel suo mirino. C'è anche la possibilità che la sua fata madrina sia più un personaggio assetato di sangue e vendicativo di quello che ci ricordiamo.

Nel frattempo, se siete curiosi, ecco tutti gli adattamenti live-action di Cenerentola.

La pellicola diretta da Warren dovrebbe arrivare nelle sale nella data del 23 ottobre 2023, salvo cambi di rotta improvvisi.