Cenerentola, quanti abiti di principesse Disney appaiono nel film con Lily James?

Disney, si sa, non perde l'occasione per autocitarsi: i Classici dello studio d'animazione più famoso al mondo contengono sempre almeno un elemento che rimandi in qualche modo ai loro predecessori, regola non scritta seguita in alcuni casi anche dai live-action come Cenerentola.

Datato 2015, il film con Lily James fa parte della primissima tornata di film che inaugurarono il ciclo di adattamenti live-action attualmente in corso, ultimo di una tripletta che includeva Alice in Wonderland (2010) e Maleficent (2014).

Logico, dunque, che la voglia della produzione di creare una continuità con gli immortali film d'animazione che costituivano la base di partenza per questi esperimenti fosse al suo massimo: in questo caso l'assist allo sfogo di tale necessità fu offerto da una scena che in effetti chiedeva a gran voce di essere utilizzata a questo scopo, vale a dire quella del ballo.

Durante la sequenza clou del film notiamo infatti la presenza di ben sei abiti appartenuti ad altrettante principesse Disney, nella fattispecie a Belle (La Bella e la Bestia), Mulan, Tiana (La Principessa e il Ranocchio), Aurora (La Bella Addormentata nel Bosco), Biancaneve ed Ariel (La Sirenetta).

Avevate notato questi richiami ad alcune tra le più famose principesse Disney?