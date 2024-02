Cenere, spiegazione del finale del nuovo film Netflix: cosa è successo?

Tra film usciti a febbraio 2024 su Netflix c'è il thriller Cenere. Il film turco diretto da Erdem Tepegöz e scritto da Erdi Isik è entrato immediatamente nella classifica dei più visti sulla piattaforma. Un successo cui ha sicuramente contribuito lo sconvolgente finale. Attenzione, da questo momento seguiranno spoiler.

Protagonista di Cenere è Gökçe, donna di successo e all’apparenza risolta, ma purtroppo afflitta dal matrimonio infelice con Kenan. Durante un ricevimento, Gökçe trova per caso un manoscritto giunto alla casa editrice del marito. Il romanzo, intitolato Cenere, coinvolgerà a tal punto la donna da indurla a mettere in discussione la sua vita ispirandosi proprio alle pagine appena lette.

Ripercorrendo i luoghi descritti dal libro, Gökçe incontra l’affascinante e misterioso falegname Metin Ali, innamorandosene perdutamente. Il piano fittizio del libro e il piano reale della storia d’amore con Metin Ali si sovrappongono, al punto da indurre Gökçe a dubitare dell’uomo e a temere per la sua stessa vita, visto che la protagonista del libro non sopravvive. Ma che cosa succede nel finale?

Kenan, sospettoso, inizia ad indagare sui comportamenti bizzarri della moglie e capisce che questi scaturiscono proprio dalla lettura di Cenere. Individua la falegnameria e con una scusa invita Metin Ali a casa sua. In quella che sembrerebbe la scena clou del film, si verifica l’incontro tra i tre, che finisce con una lotta all’ultimo sangue tra marito e amante. Ad averla vinta è quest’ultimo, che pugnala Kenan e lo lascia annegare in piscina di fronte ad una impassibile Gökçe. Sembrerebbe tutto finito, ma a smentirci è il vero finale del film.

All’inizio della storia, nel corso del famoso ricevimento, compare un amico di Kenan, nonché scrittore legato alla sua casa editrice. L’editore aveva rimproverato la sua tendenza a scrivere storie auto-biografiche, esortandolo a comporre qualcosa di differente. A conclusione del film, vediamo Taner Alpar (questo il suo nome) presentare il suo libro, intitolato – guarda caso – proprio Cenere. Tutta la storia che abbiamo visto non era altro che il contenuto del romanzo: lo scrittore finalmente ha cambiato punto di vista, cessando di raccontare di sé stesso e adottando una prospettiva differente. Nel corso del dialogo con i giornalisti, Taner Alpar ammette di essersi ispirato ad Anna Karenina per dare vita a questa avvincente e tragica storia di tradimento, culminata poi con il suicidio della protagonista.

Ma quindi Gökçe muore o no? Il finale aperto del film, in cui la vediamo osservare i treni in stazione, lascia la risposta al pubblico. Realtà o finzione? Difficile dirlo: non è chiaro, infatti, se la storia di Gökçe e Kenan sia totalmente fittizia e quindi frutto dell’immaginazione di Taner Alper o se quest’ultimo si sia effettivamente ispirato ad una vicenda realmente accaduta ai due amici.

Numerosi i riferimenti letterari di Cenere: da Anna Karenina ad Emma Bovary, passando per Don Chisciotte. Per restare in tema, non ci resta che consigliarvi i 5 migliori film tratti dai classici della letteratura.