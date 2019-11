A cena con Rian Johnson e lo stellare cast di Knives Out

Cena con Delitto - Knives Out, il whudunnit diretto da Rian Johnson, uscirà al cinema in America in tempo per il Ringraziamento (mentre qui dovremo aspettare il 5 dicembre, o l'anteprima al Torino Film Festival). Cast e regista del film siedono attorno a una tavola imbandita per parlarne.

Tacchino, patate dolci, pannocchie grigliate, pumpkin pie e chi più ne ha, più ne metta sono pronti in tavola per Rian Johnson e lo stellare cast di Cena con Delitto - Knives Out, e la loro cena con le telecamere di Entertainment Weekly.

I presenti all'appello (non c'è, ad esempio, Toni Collette) si divertono a introdurre man mano i loro personaggi nel film, come i fratelli Thrombey interpretati da Jamie Lee Curtis e Michael Shannon (più quello deceduto, la cui moglie è interpretata dalla Collette), i loro figli a cui prestano il volto Chris Evans, Jaeden Martell e Katherine Langford, o gli outsider, come la badante di Ana De Armas o il Detective Benoit Blanc di Daniel Craig.

Si passa velocemente a battute e chiacchiere più informali, e tra una mangiata di tacchino (Daniel Craig, ti abbiamo visto, sai) e una lezione su come "sbucciare" correttamente il melograno (grazie, Jamie Lee Curtis, per i tuoi preziosi consigli), si scherza sul fatto che Chris Evans sia stato assunto solo perchè del posto, dato che il film è stato girato nel Massachussetts, o sul modo di fare l'occhiolino di Katherine Langford, e si disquisisce di differenti tradizioni per le feste (passata la sala a Ana De Armas... Non quella salsa, Rian!).



Tra gli argomenti prediletti, poi, le origini Italiane della famiglia di Evans (e partono le imitazioni dell'accento nostrano da parte del resto dei commensali), i whudunnit preferiti del cast (Clue, The Last of Sheila, Encyclopedia Brown, Sleuth), fantomatiche eredità monetarie, quelle brutte persone che spoilerano le storie agli altri, e di come Jamie Lee Curtis abbia fatto un film per ogni festività (Halloween e Christmas with the Cranks tra tutti).

E da dietro a un tacchino infilzato (coltelli, coltelli ovunque), Johnson invita infine il pubblico "stanco di litigare con la propria famiglia" ad andare a "farsi una risata" con la loro: quella di Cena con Delitto - Knives Out.